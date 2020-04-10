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  2. Сев ранних яровых завершен на 73 процента

Сев ранних яровых завершен на 73 процента

На сегодняшнее утро аграриям Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей ранними яровыми и зернобобовыми засеяно 629,3 тысячи гектаров, осталось порядка 230 тысяч. По-прежнему самый большой фронт работ перед Витебщиной — 190 тысяч гектаров, сообщает Минсельхозпрод.


Подкормку озимых зерновых завершают Витебщина и Гродненщина — большая часть из оставшихся 75 тысяч гектаров в северном регионе. С подкормкой озимых крестоцветных справились на 89 процентов: Витебской, Гомельской и Гродненской областям суммарно осталось преодолеть немногим более 40 тысяч гектаров.

Тем временем спектр работы в сельхозорганизациях расширился: начался сев овощей, однолетних трав, кукурузы на зерно и на силос. Продолжается сев сахарной свеклы и льна-долгунца. Всего под яровые культуры отведено 2616,9 тысячи гектаров.

В хозяйствах накоплено 725 тысяч тонн NPK, или 58 процентов от потребности. В прошлом году на сегодняшнее утро объем был на 135 тысяч тонн меньше. Завершается вывоз и внесение органики.

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