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  2. Сев ранних яровых выполнен на 84 процента

Сев ранних яровых выполнен на 84 процента

Наибольший объем незасеянных площадей остается на Витебщине — 150 тысяч гектаров. На Гродненщине и Минщине осталось по одному проценту площадей — в пределах трех тысяч гектаров суммарно, сообщает Минсельхозпрод.

Сев зернобобовых все еще продолжается в четырех областях: Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской. В северном регионе засеяна треть площадей. В остальных трех регионах показатель перевалил за 80 процентов.

Многолетние травы подсеяны на площади 212 тысяч гектаров, задание выполнено на 57 процентов. Продолжается сев льна —засеяно 23,4 тысячи гектаров из 50,3, сахарной свеклы — из 91,5 тысячи гектаров засеяна практически треть площадей. Посажено 700 гектаров картофеля, или 3 процента к заданию. Кукурузы посеяно 2 процента из 1131,5 тысячи гектаров.

Подкормка озимых зерновых выполнена на 97 процентов. Работы не завершились лишь в двух областях— Витебской и Гродненской. Озимые крестоцветные подкормлены на 93 процентах площадей — с заданием справились лишь три области: Брестская, Минская и Могилевская.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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