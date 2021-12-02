Сеть кинотеатров «Кино Минска» о новом «Человеке-пауке»: сайт справится с билетным ажиотажем





Минские кинопрокатчики предрекают повышенный интерес публики к одной из самых ожидаемых премьер декабря – фильму «Человек-паук: Нет пути домой».

– Совсем скоро, 15 декабря, состоится премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Выход картины в прокат переносили несколько раз, – напомнили в сети кинотеатров «Кино Минска». – Фильм собирает рекордные предпродажи билетов. Наплыв желающих увидеть премьеру оказался настолько большим, что крупные киносайты просто не выдержали нагрузок. Мы уверены, что наши технические возможности позволят своевременно удовлетворить ожидаемо высокий зрительский интерес к фильму.

На предприятии «Киновидеопрокат» Мингорисполкома, которому принадлежит сеть «Кино Минска», добавили, что последний раз похожий ажиотаж с предварительным заказом билетов случился перед релизом фильма «Мстители: Финал» и девятого эпизода «Звездных войн» в 2019 году.

Унитарное предприятие «Киновидеопрокат» Мингорисполкома располагает сетью из 13 расположенных в Минске кинотеатров.

«Человек-паук: Нет пути домой» – американский супергеройский фильм по мотивам комиксов Marvel о Человеке-пауке и созданный Columbia Pictures и Marvel Studios. Это продолжение фильмов «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019), а также 27-я по счету картина в кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Режиссер фильма – Джон Уоттс. Роль Питера Паркера (Человека-паука) исполняет Том Холланд. В фильме также снимались Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Джей Би Смув, Бенедикт Вонг, Альфред Молина, Джейми Фокс, Уиллем Дефо, Томас Хейден Черч и Рис Иванс.

По сюжету Питер Паркер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, чтобы снова скрыть от всего мира тайну личности Человека-паука. Но сломанное заклинание открывает брешь в мультивселенной, в результате чего прибывают суперзлодеи из других реальностей, которые ранее сражались с альтернативными версиями Человека-паука.