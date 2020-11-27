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Серийного дачного вора нашли по следу пальца на банке кукурузы

Эксперты Белыничского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз помогли установить подозреваемого в совершении серии дачных краж на территории района.


Главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская рассказала об обстоятельствах этой криминальной истории:

– В октябре нынешнего года в райотдел внутренних дел одно за другим стали поступать сообщения о хищении с дач в деревнях Будники, Смогиловка, Эсьмоны, Ушлово. Дачники поясняли, что неизвестный проникал в дома и, пользуясь отсутствием хозяев, взламывал замок или выставлял или разбивал оконные стекла. И уносил с собой продукты питания: крупы, сахар, консервы, макароны. А также прихватил еще и радиоприемник.

По каждому сообщению на места происшествий выбывала следственно-оперативная группа с участием специалиста Белыничского межрайонного отдела ГКСЭ. В домах потерпевших были обнаружены и изъяты следы орудий взлома, следы обуви и рук. В частности, в одном доме внимание злоумышленника привлекла коробка с консервами. Вор подержал ее в руках, но банку консервированной кукурузы, срок годности которой оказался уже истекшим, вернул на место. «Именно на этой банке эксперт и выявил след пальца руки.  В другом доме следы рук вора были обнаружены на оконной раме», – отметила Ирина Рачковская.


Как было установлено, за чужими продуктами и имуществом охотился 58-летний житель района. К слову, мужчина ранее был судим и недавно освободился из мест лишения свободы. Сейчас он задержан снова. Белыничским райотделом СК возбуждено уголовное дело, в рамках которого экспертам Белыничского МРО ГКСЭ поручено проведение экспертиз.

Фото предоставлены УГКСЭ по Могилевской области
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