Серийного дачного вора нашли по следу пальца на банке кукурузы

рассказала об обстоятельствах этой криминальной истории:По каждому сообщению на места происшествий выбывала следственно-оперативная группа с участием специалиста Белыничского межрайонного отдела ГКСЭ. В домах потерпевших были обнаружены и изъяты следы орудий взлома, следы обуви и рук. В частности, в одном доме внимание злоумышленника привлекла коробка с консервами. Вор подержал ее в руках, но банку консервированной кукурузы, срок годности которой оказался уже истекшим, вернул на место., – отметила Ирина Рачковская.Как было установлено, за чужими продуктами и имуществом охотился 58-летний житель района. К слову, мужчина ранее был судим и недавно освободился из мест лишения свободы. Сейчас он задержан снова. Белыничским райотделом СК возбуждено уголовное дело, в рамках которого экспертам Белыничского МРО ГКСЭ поручено проведение экспертиз.Фото предоставлены УГКСЭ по Могилевской области