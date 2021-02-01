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Серия землетрясений зафиксирована у острова Лесбос

В понедельник, 1 февраля, у острова Лесбос зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на Афинский геодинамический институт.


Эпицентр землетрясения, случившегося в 7:46 по местному времени, находился в море в 46 км к юго-западу от острова. Отмечается, что очаг залегал на глубине 14,9 км. Подземные толчки фиксировали также на соседнем острове Хиос.

На минуту позже (в 7:47 по местному времени) в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр залегал на глубине 12,5 км. В 8:00 по местному времени зафиксировали третий толчок магнитудой 4,5 с очагом на глубине 15,9 км. Сообщается, что до первого землетрясения магнитудой 4,8 на острове зафиксировали более слабый толчок магнитудой 3,8.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Фото: pixabay.com
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