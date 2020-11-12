Представители Netflix сообщили о продлении романтической сказки «Эмили в Париже». Об этом сообщает издание Tatler.ru.
Телесериал повествует о молодой американке, которая переехала в Париж. Премьера картины прошла 2 октября нынешнего года. Первый сезон состоял из 10 серий и был снят во французской столице.
Однако после просмотра зрители разделились на два лагеря: одни восхищались воссозданной в кадре атмосферой и любовались нарядами главной героини, другие указывали на примитивность сюжета, штампы и предсказуемость истории.
Видимо, Netflix принял это за возможность продления сериала и анонсировал проект на второй сезон. Шоураннером истории остается Даррен Стар, а главную героиню сыграет все та же Лили Коллинз.
Представители не раскрывают подробностей, ориентировочно съемки нового сезона начнутся следующей весной. Где будет происходить съемочный процесс, не сообщается. Неизвестны также дата выхода и количество серий.
Фото: Tatler.ru
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Сериал «Эмили в Париже» продлен на второй сезон
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