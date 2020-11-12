Российский шоумен и телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
Светлаков рассказал журналистам, что у него есть небольшое поражение в легких от вируса и температура. Знаменитость лег в больницу на терапию по настоянию врачей.
Напомним, что Сергей Светлаков являлся участником команды КВН «Уральские пельмени». В 2004 году ему предложили должность сценариста на "Первом канале", а затем появилась программа «Наша Russia», которая и привела его к успеху. Также шоумен известен по передачам "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", "Слава Богу, ты пришел!" и "Полный блэкаут" и ролями в фильмах "Елки", "Жених", "Горько!", "Джунгли" и многих других.
Фото: ТАСС
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Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
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