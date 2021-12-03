Спорт не остался вне политики: Вязович – о недопуске «МАЗ-СПОРТавто» к участию в «Дакаре»

Сегодня на пресс-конференции о произошедшем рассказалКоманда продолжает переговоры с организаторами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Сергей Вязович не сомневается, что A.S.O. не самостоятельно приняла такое решение. Давление, которое оказывали на организаторов гонки, вынудило их сделать шаг, который еще раз говорит о том, что спорт не остался вне политики.