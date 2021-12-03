Спорт не остался вне политики: Вязович – о недопуске «МАЗ-СПОРТавто» к участию в «Дакаре»

Белорусские экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» совсем скоро должны были стартовать в ралли-рейде «Дакар». Однако несколько дней назад из опубликованного на официальном сайте списка участников исчезли все экипажи МАЗа. Во вторник организаторы «Дакара» – французская компания A.S.O. – в комментарии «Чемпионату» подтвердили, что экипажи не допущены к старту из-за санкций: «Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов «Дакара», что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы «Дакара» были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении».
Сегодня на пресс-конференции о произошедшем рассказал начальник нашей команды Сергей Вязович.
– Мы очень сильно расстроены по этому поводу. Но что случилось, то случилось. Надо идти дальше. Для нас произошедшее было полной неожиданностью. Команда начала подготовку к ралли «Дакар» сразу же после выступления на «Шелковом пути», держала постоянную связь с организаторами гонки – компанией A.S.O., ее представителями по связям с общественностью. Обе стороны знали ситуацию вокруг нашей страны, Минского автомобильного завода. Но никто не мог предположить, что практически в момент загрузки автомобилей на паром, на котором все участники гонки прибывают в Саудовскую Аравию, произойдет такое. Организаторы обратились в таможенную службу Франции, на что получили незамедлительный ответ, что наша техника не может быть допущена в порт. В случае заезда в порт она может быть арестована, а если организаторы возьмут на себя ответственность и погрузят технику на паром, он не выйдет из порта.
Команда продолжает переговоры с организаторами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Сергей Вязович не сомневается, что A.S.O. не самостоятельно приняла такое решение. Давление, которое оказывали на организаторов гонки, вынудило их сделать шаг, который еще раз говорит о том, что спорт не остался вне политики.