Сергей Титовец, директор строительной компании: инвесторов привлекает стабильность, а не уличные протесты

Только спокойная и предсказуемая обстановка в стране является прочным фундаментом развития бизнеса, убежден директор гомельской компании «МеталлСтрой СиК» Сергей Титовец:



– Сегодня, особенно в соцсетях, транслируется определенное политическое напряжение, оформленное в уличные акции. Как у представителя крупного бизнеса у меня это вызывает озабоченность. Я заинтересован в увеличении объемов строительства, в приходе новых инвесторов в эту отрасль. А инвесторов привлекает стабильность, а не уличные протесты. Они лишь ухудшают экономическую привлекательность страны. Хотя как человек, который много путешествуют, могу сказать, что Беларусь на фоне своих ближайших соседей, Украины и России, выглядит очень неплохо. Надо просто сравнивать не Москву и Гомель, а Гомель и Брянск, тогда вы поймете, где комфортнее жить. Мы должны всеми способами улучшать имидж Беларуси, а не дискредитировать ее диванными постами в интернете.