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  2. Сергей Сивец: демократия – это институт народовластия, а не «замаскированная» технология дестабилизации общества и государства

Сергей Сивец: демократия – это институт народовластия, а не «замаскированная» технология дестабилизации общества и государства

Демократия – это политический и правовой институт народовластия, а не «замаскированная» технология дестабилизации общества и государства. Такое мнение sb.by высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Он отметил, что демократия как политико-правовой институт предполагает наиболее широкие формы участия граждан в социальных процессах, происходящих в государстве:

 Это и реализация избирательных прав граждан в период проведения электоральных кампаний, и право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей, право на индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, на равный доступ к государственной службе, на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды и многое другое.

Все эти формы народовластия, по словам сенатора, не являются «ноу-хау» молодой белорусской государственности. Они прямо и непосредственно вытекают из содержания двух правовых столпов мировой демократии – Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года.

 При этом названные международно-правовые акты прямо устанавливают в качестве ключевого и обязательного условия реализации этих прав соблюдение принципа законности, – подчеркнул Сергей Сивец.  То есть принципа, согласно которому поведение любого субъекта правоотношений должно находиться в рамках действующих в государстве правовых предписаний и не нарушать общественный порядок, права и свободы других лиц. И, конечно же, соблюдение данного принципа, в особенности в период проведения электоральных кампаний, напрямую связано с уровнем политической, правовой и нравственной культуры ее участников. Проявление этой культуры в форме размахивания кулаками в общественных местах, публичной демонстрации домашних тапочек и прочих атрибутов личной гигиены, испытания на прочность барабанных перепонок простых граждан через громкоговорители и мегафоны с призывами к противоправному поведению не имеет никакого отношения к демократии, а в первую очередь является объектом пристального внимания правоохранительных органов и соответствующих специалистов медицинского профиля.

Сергей Сивец добавил:

 Демократия – это не крики или призывы. Демократия – это право и возможность каждого своим трудом, компетенцией, разумными и современными инициативами и предложениями, личным участием в деятельности представительных, общественных, территориальных органов самоуправления внести свой вклад в формирование такой политики государства, которая будет способствовать его дальнейшему динамичному и прогрессивному развитию, будет отвечать интересам большинства членов общества и создавать условия для их максимальной самореализации.

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