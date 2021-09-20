Сергей Лукашевич, новый посол Беларуси в Бразилии: белорусские предприятия должны искать свои ниши для входа на бразильский рынок

Сергей Лукашевич, занимавший должность старшего советника посольства в Испании, теперь будет работать послом в Бразилии. Такое решение сегодня принял Президент. После встречи с Главой государства Лукашевич рассказал журналистам о специфике торгово-экономических отношений между нашими странами.





– Бразилия – локомотив Латинской Америки. Это страна входит в двадцатку крупнейших партнеров Беларуси по товарообороту. Наше присутствие в Латинской Америке не настолько широкое, как в других странах. Но оно не менее важно в связи с новой внешней политикой по усилению "дальней дуги", – подчеркнул новый посол.

По его словам, сегодня на встрече Глава государства особо отметил необходимость расширения белорусского присутствия на этом рынке. И эту задачу, заявил Лукашевич, посольство намерено выполнить.

– Очень важен настрой посольства на эту работу, а также командная работы с белорусскими предприятиями. Мы должны изучить ниши, которые есть. Должны подумать над теми возможностями, которые Беларусь может предложить на этом крупном и емком рынке.

Лукашевич напомнил, что в Бразилии проживает 211 млн жителей, ВВП страны – 1,3 трлн долларов. К слову, Беларусь уже взаимодействует с бразильскими компаниями. К примеру, у «Белавиа» имеется 19 самолетов производства бразильской компании «Эмбрайер». Традиционные наши поставки – калийные удобрения. Но, по словам Лукашевича, сегодня уже этим не ограничиваются наши торговые отношения.

– К примеру, часть бразильского пива варится из белорусского солода. «Гомсельмаш» прекрасно начинает осваивать данные рынки, поставляя соответствующее навесное оборудование для обмолота кукурузы. Это очень хороший показатель и шаги, которые были продуманы заранее. Мы надеемся, что в такой же традиции продолжим эту работу, – заметил новый посол.

При этом, по его словам, существует ряд сложностей при работе с бразильским рынком.

– Современная Бразилия – сильный экономический кластер, в котором уже сложились свои подходы к экономическому сотрудничеству. К примеру, поставка продукции возможна на условиях FOB и CIF и только в долларах. Предоплата – не самый любимый инструмент местных предприятий. В то время как белорусские предприятия стараются брать предоплату. К тому же этот рынок португалоговорящий. Иностранные языки присутствуют, но по касательной, – рассказал Сергей Лукашевич и подчеркнул, что удача сопутствует смелым. И призвал белорусские предприятия искать свои ниши для входа на этот рынок.

– Однако не стоит предлагать, к примеру, говядину или спички в Бразилию. В этом нет смысла – они сами являются крупнейшими производителями данных продуктов. Поэтому нужно найти те ниши, где можно интегрироваться, – подчеркнул новый посол.

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