О том, существует ли дружба в сфере шоубиза, и кого из современных артистов выделяет Сергей Лазарев, он рассказал во время интервью Лауре Джугелия, которое опубликовано на YouTube-канале "Fametime Tv".
По мнению артиста, в современном шоу-бизнесе еще осталось место настоящей дружбе.
– Такое явление есть. Но у артистов, как личностей творческих, могут пересекаться интересы. Все мы, по сути, люди ревнивые, – отметил знаменитость.
Певец поделился, что всегда был в хороших отношениях с Димой Биланом. По его словам, был период, когда исполнители общались очень тесно, часто созванивались, чтобы просто поболтать и обсудить разные темы. Это было во время выхода их совместного трека. Лазарев добавил, что уважает Билана как исполнителя и считает его сильным оппонентом, который не дает ему расслабиться.
– Я дружу с Ани Лорак, с Полиной. С Владом Топаловым нас связывает многолетняя дружба. Недавно, чтобы отметить 20-летие с момента создания группы "Smash", мы с ним даже отдыхали на Бали. Но, кстати, были периоды, когда мы не общались и по несколько лет. Сейчас планируем записать вместе песню: это будет что-то красивое. Трек представим, возможно, ближе к концу этого года, – рассказал певец.
Говоря о современных молодых исполнителях, Сергей Лазарев выделил Мари Краймбрери и Лешу Свика. Артист даже признался, что делал им комплименты касаемо некоторых песен в Instagram. Также Лазареву симпатизирует творчество Насти Ивлеевой: по его словам, создать такой бизнес и команду непросто.
Фото: dni.ru
Опубликовано:
7156
Сергей Лазарев высказался о дружбе в шоу-бизнесе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter