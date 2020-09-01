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  2. Сергеенко: у нас высочайший интеллектуальный потенциал

Сергеенко: у нас высочайший интеллектуальный потенциал

Родители должны быть вместе с детьми, помогать – и быть вместе со школой. Только в этом заключается успех в воспитании, учебе и формировании гражданской позиции нашей молодежи. Об этом после церемонии открытия школы-новостройки № 52 в столичном микрорайоне Каменная Горка –3 рассказал журналистам Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента отметил, что у всех нас свои воспоминания и впечатления о школьном времени:

– И о том, как всегда с интересом и желанием после летних каникул мы приходили в школу – чтобы увидеть своих друзей, учителей. Всегда школьные линейки проходили, проходят и будут проходить в нашей стране торжественно, с цветами, как было и сегодня. Особенностью же стало, что в микрорайоне Каменная Горка появилась новая школа. Пять школ построено в этом динамично развивающемся районе, десять дошкольных учреждений.

Игорь Сергеенко добавил:

– К слову, хотел бы отметить, что сегодня в республике открываются 4 школы: две в Минске, а также в Витебске и Гомеле. Еще 83 школы капитально отремонтированы, текущие же ремонты прошли практически во всех школах. В этой, 52-й школе, формируется новый коллектив. Но в целом, характеризуя педагогическую систему нашей страны, хотел бы отметить, что у нас сегодня 80% учителей имеют высшую и первую категорию. У нас высочайший интеллектуальный потенциал, способные люди, которые работают с желанием и, уверен, пришли по призванию. И родители должны быть вместе с детьми, помогать – и быть вместе со школой. Только в этом успех – и в воспитании, и в учебе, и в формировании гражданской позиции наших молодых людей.
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