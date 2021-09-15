Сергеенко провел прием граждан в Воложинском райисполкоме

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко провел личный прием граждан в Воложинском райисполкоме. Вопросы, с которыми обращались жители не только Воложинского, но и Минского, Крупского и Логойского районов, касались проведения инженерных коммуникаций, асфальтирования улиц, покупки пиломатериалов у местного лесхоза. Жаловались граждане и на соседство с малыми производственными предприятиями, расположенными в населенных пунктах, из-за шума, запаха, вибрации. Всего на прием записалось семь человек.





Житель Воложина Михаил Алешко пришел просить за свою улицу – Франциска Скорины – и соседнюю Светлую. Грейдируют дороги регулярно, но хотелось бы асфальт. Председатель Воложинского райисполкома Евгений Крукович заверил, вопрос разрешится в ближашие три года. В 2024 году райцентр принимает областные “Дажынкі”, и уже сегодня местная власть вместе с облисполкомом строит планы по благоустройству. В городе 45 километров дорожных сетей, 16 из них незаасфальтированы, на них и сосредоточит силы дорожная служба. Игорь Сергеенко настоял на том, чтобы работа велась открыто, публично, в местной прессе была опубликована очередность, по которой улицы будут благоустроены, и это не порождало слухи и жалобы.





Тамару Бараулю из минского агрогородка Колодищи на прием к Игорю Сергеенко провожали всей улицей. Вблизи жилых домов частник производит мебель, местным жителям мешает запах лака, краски, шум и постоянное движение грузовиков. Ирина Мелешко, начальник управления экономики Минского райисполкома, обратившейся сообщила на приеме хорошую новость. Директор фирмы готов в течение двух месяцев освободить арендуемое помещение, чтобы не досаждать сельчанам, и перенесет производство в район Заславля в помещение, расположенное в двух километрах от жилых домов. По словам Главы Администрации Президента, если вопрос не будет улажен или в арендуемом помещении появится другое вредное производство, тогда к решению проблемы подключат Минприроды и Минздрав.





Алеся Драпеза из воложинской деревни Гермашишки на прием к Игорю Сергеенко приехала с годовалым сыном Константином. Семья реконструирует деревенский дом, не может купить пиломатериалы. По словам сельчанки, у лесхоза якобы все идет на экспорт, а частники предлагают немыслимые цены – тысячу рублей за кубометр. Выяснилось, семья не знала, что в райисполком можно обратиться за разрешением на выделение деловой древесины на строительство дома по ценам ниже коммерческих – в районе 270 рублей за куб. Женщину проконсультировали, какие документы собрать, и пообещали решить вопрос в следующий вторник.





В конце приема граждан Игорь Сергеенко резюмировал:

– Ежегодно в Администрацию Президента поступает более 2 тысяч обращений. Число коллективных, повторных выросло, но в целом мы видим тенденцию на снижение общего количества, в том числе в Минской области. Сегодня среди нетипичных были жалобы на работу небольших производств вблизи населенных пунктов – запах, шум мешают людям нормально жить, растить детей. С этим будут разбираться компетентные ведомства – Минздрав, Минприроды. Что касается текущих вопросов, то они разрешимы на местном уровне. Такие приемы граждан работникам Администрации Президента позволяют видеть, чем живут люди и как работает местная власть.



















