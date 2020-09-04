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Сергеенко представил депутатам нового руководителя Минска

Депутаты Минского городского Совета сегодня на внеочередной сессии утвердили Владимира Кухарева в должности председателя Мингорисполкома, информирует БЕЛТА.


"В Правительстве Владимир Евгеньевич (Кухарев. – Прим. БЕЛТА) курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства. Это те сферы, которые сегодня являются одними из приоритетных в системе городского хозяйства и в целом жизнедеятельности Минска. Под его непосредственным руководством проводилось совершенствование правового регулирования жилищных отношений, принята новая редакция Жилищного кодекса, проведена большая работа по созданию необходимой равноценной базы по развитию городов-спутников Минска. Также к его зоне компетенции относились вопросы реконструкции автомобильных дорог, электрификация участков Белорусской железной дороги, минского аэропорта и ряда других важных объектов на территории нашей страны", – сказал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представляя нового председателя горисполкома.




По словам Игоря Сергеенко, на всех участках служебной деятельности Владимира Кухарева отличала высокая компетентность, основательный управленческий подход, взвешенность, а также внимательное отношение к людям.

Глава Администрации обратил внимание на приоритетные задачи, которые будут стоять перед новым руководителем Минского городского исполнительного комитета: "Необходимо продолжить создание условий для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан, сделать акцент на строительстве комфортабельного доступного жилья, на росте доходов населения. Нам нужны не просто рабочие места, а рабочие места с высокой производительностью, высокой добавленной стоимостью, а значит, и достойной оплатой труда. Также нужно будет решать вопросы, касающиеся молодежной политики, особенно с учетом того, что в Минске сконцентрированы ведущие учебные заведения".


Игорь Сергеенко отметил: необходимо продолжать работать с кадрами. "Кадровые решения должны приниматься взвешенно, потому что за ними стоят судьбы конкретных людей, с учетом личных деловых качеств, а также отношения к тому курсу, который проводит Глава государства и руководство страны", – добавил он. Также Глава Администрации подчеркнул, что Минск должен показывать пример всей стране.

В свою очередь Владимир Кухарев поблагодарил депутатский корпус за поддержку и высокое доверие. "У нас красивый комфортный город, у него особенная стать. На него равняются другие города, всегда внимательно смотрят, что происходит здесь, и многое перенимают, – сказал он. – Минск не должен быть городом контрастов, он должен быть городом, в котором каждому человеку удобно и уютно жить. Это наша с вами главная задача".




Фото: БЕЛТА
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