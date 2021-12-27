Сергеенко: предложения по проекту Конституции будут приниматься любыми госорганами

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– Начинается очередной этап работы над проектом Основного Закона. Проект документа размещен на сайте Президента, интернет-портале Национального центра правовой информации, БЕЛТА, – отметил Глава Администрации Президента.
По его словам, 28 декабря проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения будет опубликован в ведущих печатных СМИ страны, в том числе в "СБ. Беларусь сегодня", газетах "Рэспубліка", "Звязда".
– Для того, чтобы наши люди, граждане нашей страны, могли познакомиться, внести свои предложения. Предложения будут приниматься любыми государственными органами нашей страны. И Администрацией Президента, и Правительством, Парламентом, облисполкомами... – сказал Игорь Сергеенко.
Он уточнил, что обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом будет заниматься Национальный центр правовой информации, который впоследствии подготовит наиболее яркие предложения в обобщенном виде.
– Это будут и мнения специалистов, рядовых граждан, небезразличных к судьбе нашей страны людей, – отметил Глава Администрации.
Игорь Сергеенко особо отметил, что изменения и дополнения Конституции не возникли ниоткуда, а подготовлены с учетом складывающейся обстановки, веления времени, новых вызовов и угроз.
– С учетом, опять же, предложений граждан, которые прозвучали на диалоговых площадках, в экспертной среде в нынешнем году, – добавил Глава Администрации.
По его словам, в проекте сохранена преемственность действующей Конституции Беларуси, несмотря на то что в той или иной степени определенные изменения произошли во всех разделах.
Проект изменений и дополнений Основного Закона сохранил социальную направленность.
– Наше белорусское государство и далее будет развиваться как унитарное, демократическое, социальное, правовое, – заявил Игорь Сергеенко.
Перечисляя некоторые изменения и новеллы обнародованного проекта, Глава Администрации акцентировал внимание на вопросах сохранения исторической памяти и героического подвига белорусского народа в годы войны и в последующие периоды. Получают дальнейшее развитие такие социальные институты, как семья и брак, обновлены положения и гарантии, касающиеся заботы о пожилых гражданах, инвалидах, в отдельную статью вынесена новелла по молодежи.
Кроме того, определенные изменения коснулись политической системы белорусского общества, избирательной системы, деятельности Конституционного Суда. Естественно, большое внимание уделено вопросам, связанным с Всебелорусским народным собранием, которому придается конституционный статус.
– Это новый орган. Надо было более детально, конкретно прописать полномочия, какие требования предъявляются, как формируется, – отметил Игорь Сергеенко.
Он отметил, что в проекте Конституции все вопросы отражены в концентрированном виде, и в дальнейшем те или иные изменения и дополнения найдут отражение и получат развитие в других законодательных актах. В проекте документа содержатся и переходные положения, которые в том числе регулируют, как будут происходить изменения в элементах политической системы в случае принятия обновленной Конституции.
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения