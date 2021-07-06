Серьезное ДТП под Осиповичами: погибли двое, пятеро получили травмы

Сегодня ночью на трассе Минск – Гомель столкнулись несколько транспортных средств. В результате два человека погибли. Пострадали пятеро, среди них есть дети. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
61-летний водитель микроавтобуса и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Были травмированы тринадцатилетняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет, а также 50-летний мужчина и 66-летняя женщина. Все они были госпитализированы.
На месте работают следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Видео МВД
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