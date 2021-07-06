Серьезное ДТП под Осиповичами: погибли двое, пятеро получили травмы

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ДТП произошло на 101-м километре автодороги Минск – Гомель. По предварительной информации, Volvo под управлением 53-летнего водителя сначала врезался в строительный прицеп МАЗ, затем в тросовое ограждение. После этого в Volvo въехал микроавтобус Mercedes-Benz, у которого в прицепе находился Dodge.61-летний водитель микроавтобуса и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Были травмированы тринадцатилетняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет, а также 50-летний мужчина и 66-летняя женщина. Все они были госпитализированы.На месте работают следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Видео МВД