Сенатор Виктор Лискович проводит встречи с трудовыми коллективами

В рамках единого дня информирования сенаторы и депутаты посещают различные учреждения, общаются с сотрудниками, чтобы услышать волнующие людей проблемы и комплексно их решить. Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович встретился с трудовыми коллективами 30-й городской клинической поликлиники столицы и Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

– Мы хотим сказать добрые слова работникам здравоохранения, – отметил Виктор Лискович в ходе встречи с коллективом поликлиники. – Ведь в борьбе с коронавирусом наши медики проявили всю свою собранность, профессионализм, мастерство и бесстрашие. Мы справились очень достойно. Экстренная ситуация мобилизовала население, дала определенный толчок к развитию здравоохранения. Мы увидели свои слабые места и, соответственно, в ближайшее время их откорректируем: оснастим медучреждения необходимым оборудованием, проведем переподготовку кадров, и тогда будем готовы дать отпор любым невзгодам.

Сенатор напомнил, что в Беларуси готовятся поправки в закон о здравоохранении. Новая редакция документа будет направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи. Например, документом закрепляется право граждан при лечении в отделениях дневного стационара получать за счет бюджета лекарства, медицинские изделия, биомедицинские клеточные продукты. А больницы и клиники пройдут проверку на соответствие базовым стандартам, которые будут характеризовать безопасность и уровень оказания помощи.

– Вводятся новые понятия, – добавил также Виктор Лискович. – В частности, «резидентура». Это значит, что медработники смогут проходить переподготовку на базе крупных центров. В каждом регионе появятся опорные больницы, где будут расположены филиалы наших республиканских центров, к примеру, по неврологии, кардиологии, онкологии, где наше население сможет своевременно получить необходимую помощь на уровне столичных клиник.

К слову, изменений также ждут законы по вопросам донорства крови и ее компонентов, о лекарственных средствах, об оказании психологической помощи.