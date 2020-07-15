Сенатор Сергей Сивец провел прямую телефонную линию

Многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями находятся в зоне пристального внимания всех государственных органов страны. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Сегодня он провел прямую телефонную линию, звонки касались в том числе социальной поддержки граждан.

В частности, многодетная мама из Солигорска обратилась по поводу строительства жилья. Сенатор сообщил, что такие вопросы от жителей города уже поступали, велись переговоры с местными властями. В первом квартале следующего года в Солигорске будут сданы сразу два дома, квартиры в которых получат многодетные семьи. Ситуация на контроле Совета Республики.

– Само строительство с учетом того, что сегодня республика обладает серьезными мощностями в этой сфере, в меньшей степени вызывает проблемы. А вот задержки в разработке проектно-сметной документации ведут к смещению сроков строительства объекта и нарушению прав граждан. В таких случаях мы реагируем незамедлительно, – отметил Сергей Сивец.

Жительница Гомельского района рассказала, что у ее внука проблемы с органами дыхания – ребенок имеет инвалидность. Женщина поинтересовалась, имеет ли семья право на льготное получение жилья. Председатель Постоянной комиссии пообещал более детально изучить ситуацию и дать ответ.

– Конечно, мы консультируем граждан по положениям действующего законодательства. Но многие вопросы требуют более глубокого изучения, анализа документов. Зачастую граждане не совсем корректно могут передать юридическую информацию. А ведь от этого и будет зависеть итог правового спора. В этом случае мы предлагаем обращаться в Совет Республики письменно и в установленные сроки даем разъяснение либо принимаем меры по разрешению проблемы, – резюмировал сенатор.