Хотелось бы попросить людей, участвующих в протестных акциях, прекратить подобное деструктивное поведение. Об этом, комментируя беспорядки в Минске и других городах страны, заявила sb.by член Совета Республики Национального собрания Беларуси, заведующий нотариальной конторой города Пинска Ирина Сачковская.
Сенатор сообщила, что поддерживает совместное заявление, принятое белорусскими парламентариями о неприемлемости пути насилия в обществе:
– Я осуждаю происходящее –попытку навязать раскол в обществе и негативное отношение к происходящим в государстве процессам. И особенно то, что в это вовлекается молодежь, которая превращается в разменную монету чужой воли – и отчасти именно руками такой молодежи творятся беспорядки. Очень обидно это наблюдать, в том числе и по нашему Пинскому региону.
Ирина Сачковская подчеркнула:
– Я выступаю за мир и спокойствие. Именно такой я всегда и представляла свою страну – мирной и спокойной. Хотелось бы попросить людей прекратить все эти никому не нужные деструктивные действия. Молодежь у нас большей частью образованная и, как говорится, продвинутая. Но им навязываются чуждые нам и весьма негативные мысли – и таким образом провоцируются негативные процессы в нашем обществе. Я искренне желаю мира и спокойствия нашей стране и нашим людям.
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Сенатор Сачковская: молодежь превращается в разменную монету чужой воли
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