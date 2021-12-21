Сенатор: признания Эмиля Чечко шокируют и показывают, что жизнь человека в Польше не стоит абсолютно ничего

– отметила Эльвира Сороко.Она также добавила, что глубокое отчаяние, муки совести и крайнее непринятие методов, используемых польским правительством в отношении беженцев, заставили молодого военнослужащего обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища в Беларуси.– резюмировала сенатор.