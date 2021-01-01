Семьям навстречу. Как изменятся нормы по расчету стажа для многодетных мам с 1 января

Фото Алексея Бибикова

Фото Ивана Яривановича

Самое главное нововведение – теперь в общий стаж работы будут включать до 12 лет декретного отпуска. То есть срок увеличился на 3 года. Это радостная новость для белорусок, которые воспитывают более трех детей: раньше, даже если ребят в семье было четверо и больше, в общий трудовой стаж все равно вносили только 9 лет отпуска по уходу за новорожденными.Важно не путать общий трудовой стаж со страховым. Первый – это в целом трудовая, предпринимательская и общественная деятельность. Второй – только тот период, за который гражданин (или его работодатель) платил взносы в ФСЗН. Соответственно, в страховой стаж не включается служба в армии, обучение в вузах и ссузах, период временной нетрудоспособности, отпуск по уходу за инвалидом или новорожденным.Кстати, в расчете страхового стажа для многодетных тоже будут изменения. В целом минимальный его срок для всех белорусов, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту, с 2017-го ежегодно увеличивается на 6 месяцев. В 2021 году его уровень поднимется до 18 лет ровно. Но для многодетных мам, которые родили четырех детей и воспитали их до 8-летнего возраста, с 1 января будет действовать другая норма. Эти женщины смогут получать трудовую пенсию при наличии 10 лет страхового и 20 лет общего стажа.А тем, кто хотел бы обзавестись потомством, но не может сделать этого по медицинским показаниям, государство с 1 января будет давать одну бесплатную попытку провести экстракорпоральное оплодотворение в госорганизациях здравоохранения. Воспользоваться такой возможностью смогут только женатые пары, в которых оба партнера – граждане Беларуси. Женщина при этом должна быть не старше 40 лет.