Съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса

Съемки продолжения одного из лучших американских комедийных сериалов отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

Начать съемки планировали на будущей неделе, однако теперь их отложили до мая.

В феврале WarnerMedia объявила о воссоединении состава легендарного сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для HBO Max, пишет ТАСС. Проект должен был помочь в раскрутке стриминговой платформы HBO Max, которую планируется запустить в мае. Речь не идет о полноценном продолжении сериала, планируется снять спецвыпуск с участием главных героев.

Режиссером и продюсером проекта стал Бен Уинстон. Шесть главных актеров, по слухам, получат за участие минимум по 2,5 млн долларов.

Оригинальный сериал выходил с 1994 по 2004 год. Главные роли сыграли Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс-Аркетт, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.