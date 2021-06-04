Семье из Черикова подарили коляску с электроприводом

, – отмечаетВо время проведения акции фонд также помогал районным центрам коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в покупке оборудования для сенсорных комнат. Это помещения или уголки, в которых для детей создаются условия для снятия стресса. Они оборудованы специальными мягкими креслами, журчащими колоннами – все это создает атмосферу для релаксации. Необходимый инвентарь передали в Кличев и Чериков, а в Бобруйск – для уличной площадки.Последней заявкой стала просьба семьи Рожковых из Черикова. Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда вместе с городским благотворительным общественным объединением «Благо» собрали средства и купили такую необходимую для 12-летнего Даниила вещь – коляску с электроприводом. Сама семья не смогла бы позволить купить ее, ведь стоимость превышает 5 тысяч евро., – говорит мама Даниила Лариса Рожковая. –Фото из личного архива семьи Рожковых