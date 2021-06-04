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Семье из Черикова подарили коляску с электроприводом

Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда передало семье Рожковых из Черикова дорогостоящую коляску с электроприводом для 12-летнего Даниила. Еще в декабре прошлого года была запущена акция «Согреем детские сердца»: на протяжении нескольких месяцев коррекционные центры в районах Могилевской области передавали в областное отделение Белорусского детского фонда по одной заявке от семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями и нуждаются в помощи. В этом году поступило рекордное количество просьб – 17. Ко Дню защиты детей общественная организация вместе с партнерами успела реализовать каждую из них.

Во время марафона «Согреем детские сердца» предложили нашим коррекционным центрам выбрать по одной семье, которой нужна помощь. Если раньше заявок поступало не так много, в этом году их насобиралось рекордное количество – 17. Еще одна просьба, 18-я, поступила на электронную почту из Костюковичей в последний момент. Ее тоже реализовали. Семьи нуждались в средствах реабилитации. Подключали к проекту партнеров – организации, общественные объединения. К примеру, «Белая Русь» помогала в покупке вещей для семей из Глуска и Могилева. Нам было важно, чтобы это были не просто деньги, а адресная помощь под конкретные нужды детей с ограниченными возможностями, – отмечает директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк

Во время проведения акции фонд также помогал районным центрам коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в покупке оборудования для сенсорных комнат. Это помещения или уголки, в которых для детей создаются условия для снятия стресса. Они оборудованы специальными мягкими креслами, журчащими колоннами – все это создает атмосферу для релаксации. Необходимый инвентарь передали в Кличев и Чериков, а в Бобруйск – для уличной площадки. 

Последней заявкой стала просьба семьи Рожковых из Черикова. Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда вместе с городским благотворительным общественным объединением «Благо» собрали средства и купили такую необходимую для 12-летнего Даниила вещь – коляску с электроприводом. Сама семья не смогла бы позволить купить ее, ведь стоимость превышает 5 тысяч евро. 

У нас в семье пятеро детей, – говорит мама Даниила Лариса Рожковая. – Понятно, что сумма для нас неподъемная. Все это время у Даника была обычная коляска, и без моей помощи он не мог самостоятельно выезжать на прогулки. Когда нам предложили поучаствовать в проекте, сперва не обнадеживали. Но коляску привезли! Нужно было видеть, как обрадовался ребенок – он светился от счастья. В первый день катались до 8 вечера. Даник ездил – а я за ним еле поспевала. Для нашей семьи это самый лучший подарок. 

Фото из личного архива семьи Рожковых
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