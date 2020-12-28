Семь человек погибло на водоемах за прошедшую неделю - ОСВОД

Трое утонувших – из Витебской области. Первый случай произошел 22 декабря на реке Оболь возле деревни Горяны Полоцкого района – там под лед провалился мужчина. Второй – на озере близ деревни Полящицы Горецкого района. Здесь погибли сразу двое рыбаков. Утонувшие на Могилевщине были жителями Оршанского района. Сообщение о том, что в полынье на водохранилище Днепрец плавают вещи и рыбацкое снаряжение, поступило спасателям 27 декабря утром.
Еще четыре случая произошли на Минщине. В Вилейском районе 17 декабря возле деревни Красница на реке Нарочанка нетрезвый мужчина переходил по мостику. Добраться до берега не смог: упал в воду и утонул. Еще одна трагедия была 19 декабря на водах Вилейского водохранилища возле деревни Рубань. Там погиб мужчина, занимавшийся подледной рыбалкой. По той же причине погиб 21 декабря мужчина на Плещинском водохранилище Логойского района. В воскресенье неудачно закончилось купание для жителя столицы на Цнянском водохранилище в районе третьего пляжа.
– Хотим напомнить: пока нет стабильного мороза, рыбачить на льду или переходить водоем небезопасно. Его толщина не должна быть меньше семи сантиметров. Но это для нахождения в единичном составе, при группе – от семи до двенадцати сантиметров минимум. Толщину можно определить по цвету корки, но это неточная проверка – лед голубоватого цвета или ближе к синему считается прочным. Каждый рыбак может измерить толщину, пробурив небольшую лунку еще на мелководье. Если ледобура под рукой нет, то пробить отверстие можно палкой, но ни в коем случае не ногой или рукой. Но самый лучший совет – позвоните на ближайшую спасательную станцию ОСВОДа. Там ведется ежедневный мониторинг состояния ледового покрытия, там и подскажут его толщину и пояснят, безопасно ли выходить или лучше воздержаться, – пояснил начальник отдела водолазно-спасательной службы Белорусского республиканского общества спасания на водах Олег Борозна.
Всего же с начала года в стране утонуло 374 человека, из них 20 несовершеннолетних. Спасено же 314 человек, в том числе – 90 несовершеннолетних.
Фото: БЕЛТА
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Семь человек погибло на водоемах за прошедшую неделю - ОСВОД
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