Сельские бизнесмены о том, почему в своем деле нельзя хитрить с людьми и играть в прятки с государством

«Ни один волос с предпринимателя, который к нам пришел и честно работает, упасть не должен». Одна из самых ярких цитат Президента на прошлой неделе во время рабочей встречи с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым по вопросам бизнеса. Александр Лукашенко заверил: предприниматели могут себя чувствовать уверенно, но государство ждет, что они не будут уклоняться от уплаты налогов и будут честны в отношении своих сотрудников. Почему, развивая свое дело, нельзя хитрить с людьми и играть в прятки с государством? Об этом расскажут супруги Модеуш и Ядвига БЯЛЫЕ из агрогородка Гожа Гродненского района (они руководят ЧТУП «Динтори»):

-- Любой предприниматель боится потрясений, ему нужна спокойная стабильная страна. Мы работаем в сельской местности, а здесь своя специфика. 18 лет наша фирма занимается развозной торговлей в Гродненском районе. Помните указ № 345, который вступил в силу в 2018 году? Мы тогда получили льготы, которые помогают оставаться на плаву. Обороты от реализации товаров освободили от НДС, налог на прибыль уменьшили вдвое и в автолавках разрешили продавать спиртное. Это колоссальная поддержка для предпринимателя, и то, что преференции для сельских бизнесменов продлили до 2030 года, обнадеживает.

Конечно, это обязывает в ответ быть честным и ответственным. Мы возим продукты, которые в подворотне не купишь, -- молочка, свежий хлеб, колбасы, крупы, работаем с белорусскими заводами, оптовыми базами. Мы заинтересованы показывать выручку, чтобы покрывать все свои затраты, а их, поверьте, немало. Три автолавки каждую неделю объезжают 180 деревень в десяти сельсоветах, а ведь в деревнях жителей не добавляется. Один магазин на колесах в день на топливо тратит более 100 рублей. Добавьте сюда расходы на обслуживание и ремонт автомобилей. Плюс зарплаты восьми человек -- продавцов, водителей. Особенно сложной была последняя зима -- морозы, дороги в глухие деревни не чищены. Сколько раз техника сельхозпредприятий помогала из снежных заносов выезжать. А ведь зимой порой уходишь в минус -- дачников нет, пожилых родителей дети забирают в город. Да и коронавирус развозную торговлю подкосил: пожилые осторожничали, некоторые болели. Конечно, было бы здорово, если бы государство компенсировало часть топливных расходов автолавок. Каждую неделю везем продукты двум-трем покупателям в деревню за 30 километров от трассы. И тут не столько заработок, сколько социальная ответственность. Наши покупатели -- в основном пенсионеры, где там высокая покупательская способность? Но они тоже имеют право рассчитывать на свежие продукты, на хороший ассортимент и на то, что рассчитаться за покупки можно банковской картой. Несмотря на высокие издержки развозной торговли, мы не бросаем это дело, потому что нас в деревнях благодарят, всегда по графику ждут. Это по-человечески не может не обязывать.