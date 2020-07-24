«Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020

С каждым днем жатва все активнее вступает в свои права. Ожидается, что сегодня хлеборобы намолотят первый миллион тонн зерна. Сейчас каждый из них озабочен тем, чтобы собрать максимум хлеба и не допустить потерь. Стимулирует к этому и соревнование всех, занятых уборкой, доставкой и доработкой урожая. Сегодня мы начинаем публиковать списки работников и хозяйств, достигших наилучших результатов на жатве.

Пусть их успехи станут маяками для остальных участников, и с каждым днем будет больше людей, на счету которых тысячи тонн зерна. Могилевская и Витебская области пока не включились в массовую жатву. Надеемся, что на следующей неделе лучшие труженики этих регионов также будут на пьедестале почета.

Лидеры жатвы на 24 июля

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Валерий Кухта, Татьяна Кухта -- комбайновый экипаж OAO «Беловежский» Каменецкого района. Комбайном K3C-1624 убрал 223 гектара и намолотил 1321 тонну зерна.

Степан Царук -- водитель OAO «Беловежский» Каменецкого района. Автомашиной МАЗ-6501 с прицепом перевез 1743 тонны зерна.

Алексей Патейчук, Владимир Тихманович, Валерий Галлямов -- машинисты зерносушильного комплекса OAO «Беловежский» Каменецкого района. На КЗСВ-30Г высушили 3247 тонн зерна.

СПК «Осовецкий» Дрогичинского района. Руководитель Станислав Цынкус. Урожайность -- 71,2 центнера с гектара.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Василий Коваль, Николай Великоборец -- комбайновый экипаж КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» Речицкого района. Комбайном «Lexion-760» убрал 410 гектаров и намолотил 1631 тонну зерна.

Николай Зур -- водитель ОАО «Завидовское» Добрушского района. Автомашиной МАЗ-6501 перевез 2215 тонн зерна.

Василий Осипенко, Игорь Зайченко -- машинисты зерносушильного комплекса КСУП «Фрунзе-Агро» Речицкого района. На М-819 высушили 2900 тонн зерна.

Филиал «Советская Беларуссия» ОАО «Речицкий КХП. Руководитель Юрий Бондаренко. Урожайность -- 47,1 центнера с гектара.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей Росеник -- комбайнер ПК имени В. И. Кремко Гродненского района. Комбайном «Джон Дир S790i» убрал 161 гектар зерновых и намолотил 1541 тонну зерна.

Станислав Войткун -- водитель КСУП «Дотишки» Вороновского района. Автомашиной МАЗ-55142 перевез 1513 тонн зерна.

Иван Якута, Андрей Троско, Сергей Чугайнов, Алексей Пачковский -- машинисты зерносушильного комплекса СПК им. Деньщикова Гродненского района. На КЗСВ-40 высушили 3812 тонн зерна.

СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. Руководитель Василий Ревяко. Урожайность -- 112,4 центнера с гектара.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Янучок, Виктор Жуковский – комбайновый экипаж ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Комбайном «Lexion-770» убрал 284 гектара и намолотил 1 812 тонн зерна.

Николай Кривулько -- механизатор ОАО «Горняк» Солигорского района. Трактором МТЗ-3022 с прицепом перевез 1270 тонн зерна.

Александр Новик, Леонид Барахович -- машинисты зерносушильного комплекса ОАО «Кухчицы» Клецкого района. На ЗСК-40 высушили 4 620 тонн зерна.

ОАО «Новая жизнь» Несвижского района. Руководитель Юрий Ярош. Урожайность -- 93,2 центнера с гектара.