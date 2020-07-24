Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020

«Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020

С каждым днем жатва все активнее вступает в свои права. Ожидается, что сегодня хлеборобы намолотят первый миллион тонн зерна. Сейчас каждый из них озабочен тем, чтобы собрать максимум хлеба и не допустить потерь. Стимулирует к этому и соревнование всех, занятых уборкой, доставкой и доработкой урожая. Сегодня мы начинаем публиковать списки работников и хозяйств, достигших наилучших результатов на жатве.

Пусть их успехи станут маяками для остальных участников, и с каждым днем будет больше людей, на счету которых тысячи тонн зерна. Могилевская и Витебская области пока не включились в массовую жатву. Надеемся, что на следующей неделе лучшие труженики этих регионов также будут на пьедестале почета.

Лидеры жатвы на 24 июля

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Валерий Кухта, Татьяна Кухта -- комбайновый экипаж OAO «Беловежский» Каменецкого района. Комбайном K3C-1624 убрал 223 гектара и намолотил 1321 тонну зерна.

Степан Царук -- водитель OAO «Беловежский» Каменецкого района. Автомашиной МАЗ-6501 с прицепом перевез 1743 тонны зерна.

Алексей Патейчук, Владимир Тихманович, Валерий Галлямов -- машинисты зерносушильного комплекса OAO «Беловежский» Каменецкого района. На КЗСВ-30Г высушили 3247 тонн зерна.

СПК «Осовецкий» Дрогичинского района. Руководитель Станислав Цынкус. Урожайность -- 71,2 центнера с гектара.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Василий Коваль, Николай Великоборец -- комбайновый экипаж КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» Речицкого района. Комбайном «Lexion-760» убрал 410 гектаров и намолотил 1631 тонну зерна.

Николай Зур -- водитель ОАО «Завидовское» Добрушского района. Автомашиной МАЗ-6501 перевез 2215 тонн зерна.

Василий Осипенко, Игорь Зайченко -- машинисты зерносушильного комплекса КСУП «Фрунзе-Агро» Речицкого района. На         М-819 высушили 2900 тонн зерна.

Филиал «Советская Беларуссия» ОАО «Речицкий КХП. Руководитель Юрий Бондаренко. Урожайность -- 47,1 центнера с гектара.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей Росеник -- комбайнер ПК имени В. И. Кремко Гродненского района. Комбайном «Джон Дир S790i» убрал 161 гектар зерновых и намолотил 1541 тонну зерна.

Станислав Войткун -- водитель КСУП «Дотишки» Вороновского района. Автомашиной МАЗ-55142 перевез 1513 тонн зерна.

Иван Якута, Андрей Троско, Сергей Чугайнов, Алексей Пачковский -- машинисты зерносушильного комплекса СПК им. Деньщикова Гродненского района. На КЗСВ-40 высушили 3812 тонн зерна.

СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. Руководитель Василий Ревяко. Урожайность -- 112,4 центнера с гектара.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Янучок, Виктор Жуковский – комбайновый экипаж ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Комбайном «Lexion-770» убрал 284 гектара и намолотил 1 812 тонн зерна.

Николай Кривулько -- механизатор ОАО «Горняк» Солигорского района. Трактором МТЗ-3022 с прицепом перевез 1270 тонн зерна.

Александр Новик, Леонид Барахович -- машинисты зерносушильного комплекса ОАО «Кухчицы» Клецкого района. На ЗСК-40 высушили 4 620 тонн зерна.

ОАО «Новая жизнь» Несвижского района. Руководитель Юрий Ярош. Урожайность -- 93,2 центнера с гектара.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Игорь Петришенко: В стране созданы беспрецедентные условия для развития агроэкотуризма
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси
Карпенко: в стране создана система поддержки талантливой и одаренной молодежи
Республиканский молодежный поезд прибыл в Минск
Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Головченко: государство не может уйти от поддержки БМЗ
Украинские артисты после участия в «Славянском базаре» поблагодарили Витебск за гостеприимство
Автомобиль Peugeot врезался в мотоцикл Honda в Минске
«Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Как выживает ресторанный бизнес во Франции во время коронавируса
В первом полугодии 2020-го розничный товарооборот составил 25,1 млрд рублей
«Одноклассники» запустили «Журнал действий» для администраторов групп
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 1248,9 рубля
Думали пропал при сборе грибов, оказалось - убит: в Петриковском районе милиция оперативно раскрыла преступление
В Беларуси около 500 объектов общепита специализируется на национальной кухне
Прибытие молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» в Минск - стрим
Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе
Контейнерный поезд с 2000 куб. м. пиломатериалов отправился в Китай
"Беллегпром" готовится к новому учебному году - вот сколько моделей рюкзаков и формы выпустят
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
Мы поднялись в небо с парашютистом Олегом Фоминым для проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Лучшие фото недели: Жатва, сердце в небесах и миссия на Марс. Выбор "СБ"
Витебская область начинает жатву
В Беларуси повышается размер пособия по уходу за ребенком
Каски, краги, два «рукава». Что показывают спасатели гостям минского «Музея огня»
Бабарико предъявлено новое обвинение
Директор IT-компании Максим Зябко: «Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку»
Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Бузовский: в Беларуси заложен надежный фундамент, чтобы уверенно двигаться вперед
Слух: Apple перенесет презентацию новых iPhone на конец октября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женская революция, или Бабий бунт
19,5 тысяч дефектов и нарушений выявили инспекции Госстройнадзора в этом году на строящихся объектах жилья
Тейлор Свифт выпустила новый альбом
Стрим с церемонии захоронения останков неизвестного солдата в Брестском районе
Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством
Клинковый сыр мог бы стать гастрономическим брендом страны
На элеваторы уже поступает зерно. Хватит ли его для продовольствия и фуража?
Что нужно знать про дегенеративные поражения тазобедренного сустава
Макей прокомментировал отдельные события электоральной кампании в Беларуси
Объемы строительства жилья в Беларуси планируется увеличить
Макей: Беларусь заинтересована, чтобы ЕС оставался важным политическим и экономическим партнером
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Гонка за вакциной
Лукашенко в Марьиной Горке угостил детей мороженым и шоколадом
Почему дети стали чаще выпадать из окон
Что делать, если вы заблудились в лесу? Квест-тест с рекомендациями
Авторы
СКАНИРУЙТЕ