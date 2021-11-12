Сельхозфилиалы организаций Минэнерго в 2021-м собрали почти 104 тысячи тонн зерна

Сельхозфилиалы организаций Минэнерго в 2021 году собрали урожай зерна в 103,9 тысяч тонн. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время торжественного мероприятия по награждению победителей отраслевых соревнований по уборке зерновых, которая прошла на базе СПУ «Протасовщина», проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Весомый вклад в общереспубликанский каравай внесли и наши сельхозфилиалы – собрано 103,9 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 45,3 ц/га при среднереспубликанском уровне - 33,7 ц/га», - подчеркнул Виктор Каранкевич.
Отмечается, что по итогам 9 месяцев текущего года положительная динамика сложилась по валовому надою молока и валовому привесу крупного рогатого скота: прирост составил 5,9 % и 7 %, соответственно.
Лидером в номинации уборка зерновых и зернобобовых культур среди филиалов ГПО "Белэнерго" стала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго", лучшим среди филиалов ГПО "Белтопгаз" стал филиал "Протасовщина" УП "Гроднооблгаз". К слову, он признан победителем в двух номинациях: уборка зерновых колосовых и уборка рапса.