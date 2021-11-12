Сельхозфилиалы организаций Минэнерго в 2021-м собрали почти 104 тысячи тонн зерна

подчеркнул Виктор Каранкевич.Отмечается, что по итогам 9 месяцев текущего года положительная динамика сложилась по валовому надою молока и валовому привесу крупного рогатого скота: прирост составил 5,9 % и 7 %, соответственно.Лидером в номинации уборка зерновых и зернобобовых культур среди филиалов ГПО "Белэнерго" стала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго", лучшим среди филиалов ГПО "Белтопгаз" стал филиал "Протасовщина" УП "Гроднооблгаз". К слову, он признан победителем в двух номинациях: уборка зерновых колосовых и уборка рапса.