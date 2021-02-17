Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании назвал сельское хозяйство одной из точек роста нашей экономики. В АПК создана хорошая база. Теперь надо сделать очередной шаг вперед. В растениеводстве это возможно с помощью совершенствования системы селекции и семеноводства. Об этом заявил сегодня в НПЦ НАН по земледелию председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время выездного заседания этой комиссии совместно с Постоянной комиссией Палаты представителей по аграрной политике в рамках подготовки к рассмотрению во втором чтении проекта закона «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений».
Изображение носит иллюстративный характер
С 2013 года в Беларуси действует Закон «О семеноводстве». Практика применения нормативного акта показала его несовершенство. В частности, как отметил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Сергей Кравцов, сейчас производить семена может чуть ли не любое хозяйство. Это привело к ухудшению дел в отрасли. Проект нового закона предусматривает, что включение в государственный реестр сведений о производителях оригинальных и элитных семян проводится по результатам их аттестации, предусматривающей обследование материально-технических объектов на наличие условий, позволяющих обеспечить производство, доработку, хранение, реализацию, транспортировку этих семян с наилучшими сортовыми и посевными качествами.
Проект закона предусматривает также выплату вознаграждения авторам выведенных сортов и некоторые другие новшества.
Фото: pixabay.com
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Селекцию и семеноводство ждут изменения
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