Суд приговорил сельчанина к 18 с половиной годам лишения свободы за попытку убить сожительницу

В августе 2019 года в одной из деревень Гродненского района мужчина и женщина, проживающие вместе, употребляли спиртные напитки. Пара поссорилась. Мужчина взял топор и несколько раз ударил сожительницу по голове. Когда она потеряла сознание, он подумал, что она умерла, и перестал наносить удары. Около дома была обнаружена свежевырытая яма. Подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. Ранее он уже был судим, в том числе и за убийство.Решением суда он приговорен к 18 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Он также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.