Житель деревни Пруссы Солигорского района проник в соседский дом, сломал замок и совершил кражу.
– Рядом с домом 54-летнего сельчанина – дача пенсионерки, которая сама проживает в другом населенном пункте. Злоумышленник с помощью монтировки вырвал скобу крепления навесного замка на входной двери и проник в помещение. Оттуда он вынес газовую плиту и две металлические бочки. Установили, что украденное он успел сдать за деньги как металлолом. На "вырученные" средства купил себе алкоголь, – рассказали в Солигорском РОВД.
Личность мужчины сотрудники райотдела установили менее чем за сутки. Фигурант ранее не судим, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК.
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Сельчанин проник в дом соседки и украл у нее газовую плиту и металлические бочки
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ