Сегодня в Минском районе на участке М-1 будет временно ограничено движение, передает БЕЛТА.
– Сегодня с 21:30 до 23:00 на 369-м км автодороги М-1 Брест – Минск – граница Российской Федерации вблизи деревни Обчак в направлении Бреста в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено, – уточнили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
ГАИ Минской области обращает внимание на данную информацию и просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию.
Опубликовано:
493
Сегодня временно ограничат движение в Минском районе на участке М-1
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter