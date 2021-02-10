На территории Минского района в среду, 10 февраля, состоятся два следственных эксперимента по фактам дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим временно ограничат движение на участках дорог М3 и М4, передает БЕЛТА.
– На 23-м км автодороги М3 Минск – Витебск вблизи Острошицкого Городка с 19:00 до 22:00, а также на транспортной развязке Сосны – Стайки в районе 16-го км автодороги М4 Минск – Могилев с 22:00 до 24:00 движение всех видов транспортных средств будет ограничено в обоих направлениях в связи с проведением следственных экспериментов, – сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на данную информацию и просит с пониманием отнестись к мероприятиям.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня временно ограничат движение на участках дорог М3 и М4
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