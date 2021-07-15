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Сегодня состоится торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске"

Сегодня в Витебске состоится торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар". 


Церемония открытия пройдет в Летнем амфитеатре города. На центральной творческой площадке фестиваля будут вручены специальные награды Президента Беларуси Александра Лукашенко "Через искусство – к миру и взаимопониманию", после чего состоится гала-концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады и искусства и зарубежных артистов. Настроение гостям подарят Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Руслан Алехно, белорусский государственный ансамбль "Песняры", Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой, арт-группа "Хор Турецкого", Ким Брейтбург, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава и другие. 


Также зрителей ждут яркие выступления акробатов Большого Московского государственного цирка. 

В этот же день фестивальный Витебск приглашает гостей и жителей города на выставки, уличные перформансы, в "Город мастеров", на гостеприимные подворья районов Витебской области и других областей Беларуси. 

Сегодня в полдень в городе также стартует международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток, в котором будут задействованы около 700 участниц. Подготовлен конкурс духовых оркестров, бытовых танцев. Традиционно пройдет и фест уличного искусства "На семи ветрах". В этом году около 500 артистов будут создавать праздничную атмосферу на улицах Витебска, они представляют Беларусь, Россию, Украину и Германию.


В областном краеведческом музее, в ратуше, состоится презентация выставки "Амто, Корякия!", что означает "здравствуй, Корякия". На ней будут экспонироваться предметы искусства и этнографии коренных малочисленных народов, проживающих на северной окраине России – территории Камчатского края: коряков, чукчей, ительменов, эвенов и др. В Белорусском театре "Лялька" покажут забавные и поучительные спектакли для юных зрителей.

В этом году в XXX международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" примут участие представители более 30 государств. 

Напомним, XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля, однако первые мероприятия стартовали уже в среду 14 июля. В северной столице Беларуси подняли флаг фестиваля искусств. Церемония началась ровно в полночь под яркое пиротехническое шоу. Честь поднять флаг выпала казахстанской суперзвезде Димашу Кудайбергену (обладателю Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2015" и члену жюри нынешнего конкурса) и Ангелине Ломако, получившей Гран-при детского конкурса в прошлом году.


Жителям и гостям фестивального Витебска в этот день особенно запомнился большой бесплатный сольный концерт звезды российской эстрады Григория Лепса, который был приурочен к 59-летию исполнителя. На площади Победы собралось несколько тысяч слушателей.
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Фото: Александр КУШНЕР , Антон СТЕПАНИЩЕВ
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