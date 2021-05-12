Сегодня на БУТБ пройдут торги по реализации пилопродукции на внутренний рынок

В министерстве отметили, что торги пройдут в два этапа. Сначала пилопродукция будет предложена юрлицам, работающим внутри страны. Если лоты окажутся невостребованными, пиломатериалы выставят повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт., – обратила внимание. –Примечательно, что доля пилопродукции, произведенной организациями Минлесхоза, в 2020 году составила 23 процента от общего числа. Основные производители сегодня – предприятия частной формы собственности. Поэтому ведомство приглашает других производителей присоединиться к инициативе.