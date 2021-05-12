Сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже пройдут торги по реализации пилопродукции на внутренний рынок. Организации Минлесхоза планируют выставить порядка 20 тысяч кубометров пиломатериалов: 15 тысяч кубометров хвойных и 5 тысяч кубометров лиственных пород. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минлесхоза.
В министерстве отметили, что торги пройдут в два этапа. Сначала пилопродукция будет предложена юрлицам, работающим внутри страны. Если лоты окажутся невостребованными, пиломатериалы выставят повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт.
– Начиная с 19 мая организации Минлесхоза еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тысяч кубометров пиломатериалов для реализации исключительно на внутренний рынок, – обратила внимание пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. – Таким образом, отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт же будет осуществляться по остаточному принципу. При этом цена, как и ранее, будет формироваться непосредственно на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения.
Примечательно, что доля пилопродукции, произведенной организациями Минлесхоза, в 2020 году составила 23 процента от общего числа. Основные производители сегодня – предприятия частной формы собственности. Поэтому ведомство приглашает других производителей присоединиться к инициативе.
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Сегодня на БУТБ пройдут торги по реализации пилопродукции на внутренний рынок
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