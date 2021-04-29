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  2. Сегодня – Международный день танца. Участники ансамбля кафедры хореографии БГУКИ – о национальном характере и новом танцевальном опыте

Сегодня – Международный день танца. Участники ансамбля кафедры хореографии БГУКИ – о национальном характере и новом танцевальном опыте

Сегодня все поклонники хореографического искусства вместе с любимыми артистами отмечают профессиональный праздник – Международный день танца. А значит, этим вечером служители Терпсихоры по всему миру обязательно поднимут бокалы в честь отца современного балета, французского балетмейстера Жана Жоржа Новерра – это его день рождения по решению ЮНЕСКО в 1982 году стал главной точкой праздничного отсчета. 


Истоки современной хореографии – в танце народном. Каждый – как культурный код нации, в котором зритель на всех континентах находит что-то свое, близкое и родное. В прошлом году ансамблю кафедры хореографии БГУКИ под руководством Светланы Гутковской исполнилось 25 лет. Коллектив – дважды обладатель Гранд-премии Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, лауреат десятков престижных конкурсов и фестивалей. Нынешний его состав – уже седьмой по счету. И это закономерность, а не текучка: уходят выпускники, приходят первокурсники. Некоторые студенты остаются работать на кафедре, другие возвращаются, чтобы уже в качестве балетмейстера поставить в ансамбле свои композиции.



Пока еще студентка четвертого курса Екатерина Новикова в перспективе тоже планирует делиться опытом с будущими танцовщиками и хореографами. Распределение Катя получила в Ансамбль Внутренних войск МВД Беларуси, но учебу в БГУКИ заканчивать не собирается: рассматривает вариант магистратуры заочного отделения. Хореографией, рассказывает, увлеклась в родном Бобруйске. Долго танцевала классику. А вот в Гродненский колледж искусств (и чуть позже – в Белорусский государственный университет культуры и искусств) поступала уже как «народница».




– Сначала было сложно: другая техника, характер, музыкальный материал. Но народный танец привлекал, в первую очередь, своим разнообразием, возможностью познакомиться с нашими традициями, фольклором, проникнуться культурой и историей. Когда танцуешь народный танец, понимаешь: ты – белоруска! 

В начале этого года Катя стала лауреатом I степени Республиканского конкурса научных работ студентов. Многостраничное исследование посвятила белорусскому фольклору. Ректорат ее заслуги оценил и отметил: подал документы на поощрение Специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся. И если все сложится удачно, то выпускные госэкзамены она будет сдавать уже в качестве стипендиата спецфонда. 
23-летний Александр Стишенок пришел в народный танец из эстрадного. Родился, рассказывает Саша, в Хойникском районе. С пятого класса начал заниматься музыкой, но с игрой на баяне не сложилось – не мог долго сидеть на одном месте, хотелось движения. Поэтому записался в ансамбль эстрадного танца, где первое время был единственным парнем. 

– В 10 классе понял: хочу танцевать и дальше. Поступил в Гомельский колледж искусств им. Н. Соколовского по специальности «народный танец». Его же продолжил изучать в БГУКИ. Счастлив, что попал в ансамбль кафедры хореографии – это суперопыт и классная практика. 

А уже в сентябре Саша попробует себя на новом месте – в гродненском ансамбле танца, музыки и песни «Белые росы». 

– Я не из тех, кто всеми силами держится за Минск. В Гродно меня хорошо приняли, я вижу там перспективы – это самое главное. 

Еще одна участница ансамбля кафедры хореографии БГУКИ Виктория Шалик едва успевает менять народный строй на купальник и перья. В них Вика выходит на манеж Белгосцирка: уже полгода она работает здесь в танцевальной труппе. Сюда же, к слову, получила распределение, но это, смеется, уже совсем другая история: 

– В цирке все по-другому: манеж, повсюду зрители, животные, новая непривычная обстановка… И костюмы опять же: самый тяжелый – с каркасом и перьями – весит почти 18 кг! Но мы танцуем не только в них, это стереотип. Программа в цирке меняется каждые два месяца, работы действительно много. Сегодня танцуем номер с элементами Востока, завтра – афро, через месяц – танго. 


В танцы Вика, к слову, пришла довольно поздно. До 111 лет занималась в родных Ляховичах вокалом. Но попала на концерт, где ребята танцевали народные танцы.

– Так сама пришла в любительский народный ансамбль. Потом училась в Пинском колледже искусств, а 4 года назад поступила в БГУКИ. Народный танец – это наша культура, сердце и душа. А еще нравится, что на занятиях мы изучаем танцы народов мира. Танцуем и грузинский, и испанский, и русский, и индийский. Самый любимый? Белорусский, конечно! 




Сегодня артисты ансамбля кафедры хореографии БГУКИ танцуют во всех ведущих профессиональных коллективах страны – от музыкального театра до «Харошак». 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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