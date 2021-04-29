Сегодня – Международный день танца. Участники ансамбля кафедры хореографии БГУКИ – о национальном характере и новом танцевальном опыте

Истоки современной хореографии – в танце народном. Каждый – как культурный код нации, в котором зритель на всех континентах находит что-то свое, близкое и родное. В прошлом году ансамблю кафедры хореографии БГУКИ под руководством Светланы Гутковской исполнилось 25 лет. Коллектив – дважды обладатель Гранд-премии Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, лауреат десятков престижных конкурсов и фестивалей. Нынешний его состав – уже седьмой по счету. И это закономерность, а не текучка: уходят выпускники, приходят первокурсники. Некоторые студенты остаются работать на кафедре, другие возвращаются, чтобы уже в качестве балетмейстера поставить в ансамбле свои композиции.Пока еще студентка четвертого курса Екатерина Новикова в перспективе тоже планирует делиться опытом с будущими танцовщиками и хореографами. Распределение Катя получила в Ансамбль Внутренних войск МВД Беларуси, но учебу в БГУКИ заканчивать не собирается: рассматривает вариант магистратуры заочного отделения. Хореографией, рассказывает, увлеклась в родном Бобруйске. Долго танцевала классику. А вот в Гродненский колледж искусств (и чуть позже – в Белорусский государственный университет культуры и искусств) поступала уже как «народница».В начале этого года Катя стала лауреатом I степени Республиканского конкурса научных работ студентов. Многостраничное исследование посвятила белорусскому фольклору. Ректорат ее заслуги оценил и отметил: подал документы на поощрение Специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся. И если все сложится удачно, то выпускные госэкзамены она будет сдавать уже в качестве стипендиата спецфонда.23-летний Александр Стишенок пришел в народный танец из эстрадного. Родился, рассказывает Саша, в Хойникском районе. С пятого класса начал заниматься музыкой, но с игрой на баяне не сложилось – не мог долго сидеть на одном месте, хотелось движения. Поэтому записался в ансамбль эстрадного танца, где первое время был единственным парнем.А уже в сентябре Саша попробует себя на новом месте – в гродненском ансамбле танца, музыки и песни «Белые росы».Еще одна участница ансамбля кафедры хореографии БГУКИ Виктория Шалик едва успевает менять народный строй на купальник и перья. В них Вика выходит на манеж Белгосцирка: уже полгода она работает здесь в танцевальной труппе. Сюда же, к слову, получила распределение, но это, смеется, уже совсем другая история:В танцы Вика, к слову, пришла довольно поздно. До 111 лет занималась в родных Ляховичах вокалом. Но попала на концерт, где ребята танцевали народные танцы.Сегодня артисты ансамбля кафедры хореографии БГУКИ танцуют во всех ведущих профессиональных коллективах страны – от музыкального театра до «Харошак».