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  2. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения народного художника Беларуси Мая Данцига

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения народного художника Беларуси Мая Данцига

Он был минчанин во многих поколениях. Его дед Герц Данциг был владельцем типографии, выпускавшей либерально-просветительскую газету «Северо-Западный край», а потом и большевистскую «Звязду». Отец Вольф Герцевич был преподавателем физкультуры, а в юности баловался живописью и учился вместе с Хаимом Сутиным в рисовальной школе Якова Кругера.

Знаменитый учитель физкультуры всю жизнь не расставался с карандашом. Засиживаясь порой до поздней ночи, рисовал открытки и этикетки, писал красочные объявления и вывески, придумывал нарядные оформления праздников, – рассказывает друг художника, поэтесса Алла Левина.

В детстве Май Данциг разрывался между рисовальным альбомом и скрипкой. Он был одним из первых учеников Средней специальной музыкальной школы при Белорусской консерватории. До войны успел окончить три класса, участвовал в школьных концертах.

Там педагог лупил меня не линейкой, а смычком за фальшивую ноту, – вспоминал он позднее.

Педагогом, по-видимому, был Александр Вивьен.

А другой его страстью было рисование.

– Я рисовал всегда, и до войны рисовал, – вспоминал он в одном из своих последних интервью. – Рисовал я своеобразно. Я садился на окошко. Окно служило мне телевизором. Я видел все, что происходило на улице. Как во время учебной тревоги загоняли телеги в подворотню, как двигались люди, как ехали машины. Я наблюдал жизнь в окошке. Я мог сидеть часами.

Дом Майзельса, в котором они жили до войны и куда вернулись после эвакуации, был по улице Мясникова. Его снесли в 1960-ых годах. Представляю, как юный Май выезжал за ворота на педальном автомобильчике, который подарил ему отец.

Я садился и крутил педали, – с улыбкой рассказывал он, – и весь тротуар останавливался – все смотрели, как я еду.

А потом была война, эвакуация, голод… В Ульяновске он наловчился зарабатывать на хлеб, рисуя вывески и стенгазеты. Вернулись в Минск в 1944-м.

В городе, разрушенном почти до основания, уцелели считанные дома, – рассказывает Алла Левина. – К счастью, дом, в котором они жили до войны, был одним из них. Правда, теперь в их квартире жили другие люди, которые сразу же освободили одну из комнат для прежних хозяев. На стене этой комнаты висел чудом уцелевший рисунок отца. Это был портрет девочки, которую отец рисовал в 1912 году.

Этот рисунок Май Вольфович хранил у себя в мастерской до конца жизни.

Заново учиться игре на скрипке в 14 лет было поздно. Зато в городе открылась знаменитая изостудия Сергея Каткова.

Так Май Данциг начал свои художнические университеты. Учился в архитектурном техникуме, потом в художественном училище. Закончил в Москве Суриковский институт. Вернулся в Минск и первым делом продемонстрировал гигантское полотно три на четыре, на котором была изображена ветка сирени. Но очень скоро нашел свой стиль и свою тему – родной город и живущие в нем люди.

– Родной город… Кто его будет писать? Никто не будет писать! Тем более, что жанр городского пейзажа вообще не очень распространенный. В основном пишут деревья, кусты, траву и так далее, – пояснял он.

Минск на полотнах Данцига – это совершенно особый город. Город реальный и вместе с тем город мечты. Май Вольфович любил рисовать его с высоты птичьего полета, смещая расстояния и акценты, рождая ракурсы, которых никогда не было, воссоздавая здания, которые давно были снесены. Большой театр на его полотнах 1970-ых годов выглядит таким, каким его задумал Лангбард, и каким он стал после реконструкции. Да и весь город на знаменитых его полотнах скорее нынешний, чем тогдашний. Как будто художник летал на машине времени, а затем могучими, яркими, богатырскими мазками изображал увиденное на своих громадных красных полотнах.

Он любил красный цвет. Любил яркость. Он обклеивал свои картины реальными афишами, когда о коллажах в БССР никто еще не слыхал. Он одним мазком кисти превращал могучие МАЗы в детские разноцветные автомобильчики, а голубей – в буревестников, не теряя ни грана реализма. Он был таким же магическим реалистом, как Маркес, и понимал свой масштаб.

Я всегда боялся какой-то салонности в искусстве, – признавался он. – Я терпеть не могу слащавого искусства. Надо быть крепеньким, но очень нежным. Сочетание крепости и духа, и тела. И в то же время, как сохранить эту нежность? И какое искусство должно быть, которое бы соответствовало времени? Оказывается, что возврат к старому очень полезен. Мне близок и Микеланджело, Леонардо меньше, и Веласкес, вообще испанская школа. Имена там будь здоров какие, в Испании! В Италии тоже есть кое-что, конечно! В Голландии…

А в Беларуси? – спросили его.

В Беларуси, я знаю, Данциг есть такой!  

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