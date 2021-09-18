Сегодня Гродно отметит День города под девизом «Три Д единство»

Три Д — это аббревиатура трех слов, наиболее ярко характеризующих Гродно: древний, дружественный, динамичный. Преддверием праздника станет открытие в городском выставочном зале фотовыставки «Мгновения гродненской красоты», на которой будут представлены работы участников народного фотоклуба «Гродно».

Торжественное открытие праздника запланировано на 11.30 на площади Ленина. Там же, на сцене под открытым небом начнется концерт, который продлится до 23 часов. Причем, начиная с 19 часов, ожидается выступление звезд: Кая Метова, группы «Премьер-министр» и VAVAN.

Тем временем практически весь день в парке Жилибера будут ждать гостей тематические локации: «Средневековый город», «Город профессий для детей», «Медицинский городок», «Гродно театральный», «Семейный квартал» и «Танцующий город». Здесь гости праздника смогут найти интересные фотозоны, понаблюдать за реконструкцией средневековых баталий, музыкой и танцами того периода. На театральной площадке развернутся мини-представления, в которых героями будут не только обычные, но и кукольные актеры.

Пешеходная улица Советская на время превратится в «Гродненский бродвей», где творческие люди смогут продемонстрировать свои таланты в самых разнообразных направлениях искусства. Фест-локация «Соцветие культур» у культурного центра «Фестивальный», что на перекрестке улиц Калючинская и Тельмана, станет местом для творческого самовыражения представителей разных национальностей.

Незамеченными наверняка не останутся автопробег, выставка гладиолусов и Фестиваль сыра.

Кульминацией праздника станут фейерверк и световое шоу на площади Ленина, которые стартуют в 22.00.

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