Следователи 6 ноября ограничат движение на участке трассы М1 в направлении Орши, пишет БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
– Сегодня на 429-м км автодороги М-1 Брест – Минск – граница Российской Федерации с 12:00 до 13:30 в направлении Орши будет ограничено движение в связи с проведением следственного эксперимента, – рассказали в СК.
Следователи отмечают, что участникам дорожного движения необходимо учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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Сегодня днем следователи ограничат движение на участке трассы М-1
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ