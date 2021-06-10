Французский модный дом Hermès представил несколько съедобных моделей сумок Birkin. Как они выглядят, рассказываем и показываем в нашем материале.
Над созданием моделей работал нью-йоркский художник и дизайнер Бен Дензер.
В овощной линейке представлены три вариации: из спаржи, огурцов и капусты. Любителям послаще дизайнер предлагает модели из бананов и яблок.
Съедобные сумки – точные копии настоящей модели Birkin.
Напомним, сумка Hermès Birkin является одним из самых популярных и ходовых аксессуаров уже несколько сезонов.
Фото: hermes.com
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Съедобные сумки: Hermès представил аксессуары из овощей
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