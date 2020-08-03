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  2. «Сделано!»: за 2018 год в ПВТ вступили 267 компаний

«Сделано!»: за 2018 год в ПВТ вступили 267 компаний.

«Сделано!»: за 2018 год в ПВТ вступили 267 компаний

Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» стал революционным. Благодаря ему открылись новые возможности для развития инноваций в Беларуси. 


Резиденты Парка высоких технологий получили налоговые льготы до 2049 года, у иностранных компаний появилась возможность работать без спецразрешения и виз, узаконены смарт-контракты, блокчейн, майнинг и токены. Первые итоги, подтверждающие, что документ работает успешно, не заставили себя долго ждать: в 2018 году в ПВТ вступили 267 компаний (больше, чем за всю 12-летнюю историю).

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