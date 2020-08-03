«Сделано!»: за 2018 год в ПВТ вступили 267 компаний.

Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» стал революционным. Благодаря ему открылись новые возможности для развития инноваций в Беларуси.





Резиденты Парка высоких технологий получили налоговые льготы до 2049 года, у иностранных компаний появилась возможность работать без спецразрешения и виз, узаконены смарт-контракты, блокчейн, майнинг и токены. Первые итоги, подтверждающие, что документ работает успешно, не заставили себя долго ждать: в 2018 году в ПВТ вступили 267 компаний (больше, чем за всю 12-летнюю историю).