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  2. "Сделано!" В Беларуси глубина переработки древесины стремится к ста процентам

"Сделано!" В Беларуси глубина переработки древесины стремится к ста процентам

В Беларуси глубина переработки древесины стремится к ста процентам. Об этом заявлено в специальном проекте "Сделано!", вышедшем в эфире телеканала "Беларусь 1". Отмечено, что среди ближайших славянских соседей наша страна в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения. И на карте страны более двух с половиной тысяч организаций.


Авторы спецпроекта напомнили, что еще в 2007 году глубина переработки древесины в стране составляла менее 38 процентов. Совещание у белорусского лидера стало началом возрождения отрасли. Выбраны базовые для этого сегмента экономики предприятия. Позже к ним подключились и другие. Ориентир – выпуск инновационной продукции, которая еще и замена импорту.

Также отмечено, что концерн "Беллесбумпром" – самый крупный потребитель и переработчик древесины и макулатуры в стране, обеспечивающий работой свыше 30 тысяч человек. Но достичь этого стоило немалых и средств, и душевных сил как руководства страны, так и управленцев на каждом из предприятий.

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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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