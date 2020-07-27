«Сделано!»: мы научились делать компоненты, на базе которых можно создавать электромобиль

Об этом заявил в проекте ОНТ «Сделано!» Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра НАН Беларуси.





Было также отмечено, что в Академии наук сегодня работают над созданием комбайнов по заливке льда и коммунальной техники с электроприводом.

Белорусскими учеными была создана фактически новая научная школа, наработаны компетенции, благодаря которым, если не все, то многие задачи в области электротранспорта сегодня подвластны нашим специалистам.

Ученые ведут разработки в сфере литий-ионных батарей, электротехнологии применяются и при создании беспилотных летательных аппаратов.