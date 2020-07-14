«Сделано!» Белорусские ученые работают над созданием нового гибрида трав для корма животных

Белорусские ученые работают над созданием нового гибрида трав для корма животных. Об этом заявила заведующая отделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию Елена Клыга в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1».

– Занимаемся селекцией 20 видов различных трав – это и бобовые, и злаковые. Они предназначены как для сенокосов, так и для пастбищ. Мы, например, работаем над созданием еще одного гибрида – это будет житняк. Это культура, распространенная в степях, мы ее завезли оттуда. Мы ее гибридизируем и улучшаем качества. И надеемся, что она будет продуктивной в засушливых условиях. И подойдет, например, для Гомельщины, где у нас много легких почв.

В проекте отмечено, что не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается: у белого белорусского «золота» зеленая и сочная основа. Авторы фильма напомнили, что это было одним из поручений Главы государства.

Также подчеркнуто, что в целом – по акцентам, по президентским поручениям, которые звучали в разные годы, – легко проследить этапы развития молочной отрасли. Если в 1990-е шла борьба за само существование предприятий, то в 2018-м, например, в центре внимания – сокращение издержек, зарплаты, глубокая переработка с получением максимальной прибыли.