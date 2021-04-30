Счастливчики мая: астрологи назвали знаки зодиака, которым очень повезет в следующем месяце

Астрологи считают, что май 2021 года будет непростым. Но некоторых счастливчиков ждет удача. Об этом сообщает Slovofraza.
Эксперты пояснили, что в мае месяце набирать негативную силу будет ретроградный Плутон, а 23 числа к нему присоединится Сатурн. Также 26 мая пройдет полное лунное затмение.
Звезды сулят везение следующим знакам зодиака:
Близнецам глобальные перемены чаще всего идут на пользу. Эти люди терпеть не могут обыденность, скуку и уныние. Именно поэтому они и попали в список майских счастливчиков. Без трудностей, конечно, не обойдется, но месяц будет наполнен и новыми возможностями, и приключениями. Близнецы смогут от души насладиться новыми эмоциями, знакомствами. Творческих представителей этого Знака ждет новая волна вдохновения. Это будет период обретения новых сил.
Энергетически запас Раков повысится, так как весь май Марс будет находиться в их знаке. Это очень благоприятное положение, которое подходит для того, чтобы принимать удары судьбы и справляться с трудностями. Выдержка и сила духа Раков поможет им остаться на плаву в любой сфере жизни. Дилеммы, споры и различного рода негатив не смогут сокрушить силу воли этих людей. Несмотря на преграды, последний весенний месяц даст понять, как сильны эти люди, и что они все делают правильно.
Стрельцы привыкли жить в напряжении, чувствуя себя в нем как рыба в воде. В мае месяце им можно не бояться никого и ничего, потому что большинство их недоброжелателей будут увлечены своими проблемами. Это значит, что Стрельцам удастся за это время взять инициативу и добиться успехов. Представители этого знака сумеют выйти победителями из всех ситуаций, но при этом получится сохранить энергию на другие дела.
Водолеи – люди, которые весьма креативно подходят к решению любых проблем. В мае судьба подбросит им немало задачек, которые потребуют решения. Эти люди справятся со всем успешно, а в процессе еще и произведут впечатление на важных людей – потенциальных партнеров и работодателей. В сфере любовных отношений ситуация похожая: любые неурядицы в итоге обернутся чем-то позитивным. Возможно, наконец-то завершатся болезненные и токсичные отношения. Могут укрепиться счастливые союзы.
Фото: pixabay.com
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Счастливчики мая: астрологи назвали знаки зодиака, которым очень повезет в следующем месяце
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