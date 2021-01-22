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Сборная Беларуси по гандболу на чемпионате мира сыграет с египтянами

Гандбольная сборная Беларуси сегодня вечером проведет второй матч основного раунда чемпионата мира. Предстоит встретиться с хозяевами мирового форума – египтянами (начало поединка запланировано на 20:00 по нашему времени).

Беларусь – Швеция – 26:26

Ранее на этом турнире команда Египта, напомним, обыграла чилийцев (35:29), северомакедонцев (38:19) и россиян (28:23), но уступила шведам (23:24). А наши гандболисты взяли верх над южнокорейцами (32:24), потерпели поражение от словенцев (25:29) и поделили очки с россиянами (32:32) и шведами (26:26). 

В последнем матче против сборной Швеции белорусы вели по ходу первого тайма «плюс 8» (13:5), но затем скандинавы перехватили преимущество – и в результате наша команда лишь спасла ничью за пару секунд до окончания встречи.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов после поединка с «Тре Крунур» сказал, что гордится своей командой и доволен результатом, так как матч получился очень сложным. Но сегодня ничья белорусов никак не устроит. Чтобы остаться среди претендентов на выход в плей-офф, нужно в обязательном порядке выигрывать. Но и египтяне, само собой, будут стремиться к тому же.

Также в нашей 4-й группе сегодня вечером россияне встретятся с командой Северной Македонии, а словенцы – со шведами.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. Швеция – 5 очков (3 матча), 2. Египет – 4 (3), 3. Словения – 4 (3), 4. Россия – 3 (3), 5. Беларусь – 2 (3), 6. Северная Македония – 0 (3).

В этом году в чемпионате мира по гандболу впервые участвуют 32 команды. По итогам предварительной стадии по три лучшие сборные из восьми «пулек» отобрались в основной раунд, на котором они разделены на четыре секстета. По две лучшие сборные из каждой группы пробьются в 1/4 финала. И далее – матчи на выбывание по олимпийской системе.
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Фото: РЕЙТЕР
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