Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от азербайджанцев в товарищеской игре

Наша сборная, для которой сегодняшний поединок стал первым выходом в свет после разгромного поражения от бельгийцев в квалификации чемпионата мира – 0:8, конечно, горела желанием реабилитироваться, порадовав болельщиков положительным результатом. И хоть некоторое преимущество было на стороне гостей, по ходу игры белорусская команда вела в счете. Но развить или хотя бы сохранить перевес не удалось. Пропустив два мяча в концовке встречи, подопечные Георгия Кондратьева проиграли.В составе сборной Беларуси отличился капитан Максим Скавыш, исполнивший классный удар в угол ворот на 56-й минуте. А у гостей голами отметились Бадави Гусейнов (73) и Рамиль Шейдаев (90+1).Поединок стал дебютным в национальной команде для Руслана Хадаркевича, Глеба Шевченко и Андрея Соловья.Седьмого июня белорусы проведут в Гродно спарринг со сборной Сьерра-Леоне. А продолжение квалификации чемпионата мира – 2022 ждет нашу команду в сентябре. Пока турнирная таблица группы «Е» выглядит следующим образом: 1. Бельгия – 7 очков (3 матча). 2. Чехия – 4 (3). 3. Уэльс – 3 (2). 4. Беларусь – 3 (2). 5. Эстония – 0 (2). Победитель квинтета напрямую отберется в финальную стадию турнира, а сборная, которая финиширует второй, продолжит борьбу за попадание на ЧМ в плей-офф.