Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от азербайджанцев в товарищеской игре

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от азербайджанцев в товарищеской игре

На стадионе «Динамо» в Минске завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Азербайджана. Хозяева поля уступили со счетом 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное время.




Наша сборная, для которой сегодняшний поединок стал первым выходом в свет после разгромного поражения от бельгийцев в квалификации чемпионата мира – 0:8, конечно, горела желанием реабилитироваться, порадовав болельщиков положительным результатом. И хоть некоторое преимущество было на стороне гостей, по ходу игры белорусская команда вела в счете. Но развить или хотя бы сохранить перевес не удалось. Пропустив два мяча в концовке встречи, подопечные Георгия Кондратьева проиграли.



В составе сборной Беларуси отличился капитан Максим Скавыш, исполнивший классный удар в угол ворот на 56-й минуте. А у гостей голами отметились Бадави Гусейнов (73) и Рамиль Шейдаев (90+1).

Поединок стал дебютным в национальной команде для Руслана Хадаркевича, Глеба Шевченко и Андрея Соловья.     


Седьмого июня белорусы проведут в Гродно спарринг со сборной Сьерра-Леоне. А продолжение квалификации чемпионата мира – 2022 ждет нашу команду в сентябре. Пока турнирная таблица группы «Е» выглядит следующим образом: 1. Бельгия – 7 очков (3 матча). 2. Чехия – 4 (3). 3. Уэльс – 3 (2). 4. Беларусь – 3 (2). 5. Эстония – 0 (2). Победитель квинтета напрямую отберется в финальную стадию турнира, а сборная, которая финиширует второй, продолжит борьбу за попадание на ЧМ в плей-офф.








Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 4 июня
В Египте произошло ДТП с туристическим автобусом
Трешка для тройняшек: как семья столичного адвоката, в одночасье ставшая многодетной, обзавелась новыми квадратными метрами в пригороде Минска
Кому выгодна истерика вокруг авиарейса Ryanair? Подробности впервые прозвучали в фильме-расследовании ОНТ «Рейс Афины – Вильнюс»
Чтобы третьей волны не было: как лепельчане борются с коронавирусом
Онлайн-заимствования могут стать значимым инструментом финансирования стартапов и малого бизнеса
МиГ-29 перехватил и заставил сесть «Боинг»?
«Реально меня просто подставили» – экстремист Протасевич об экстренной посадке самолета в Минске и своем задержании
Соболенко обыграла Саснович во втором круге Roland Garros
Версия о том, что «слить» Протасевича мог Запад, принадлежит самому Протасевичу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красное на дурном
США ввели санкции против трех граждан и 64 организаций Болгарии
Правда ли, что при аритмии нельзя ходить в баню? Отвечает кардиолог
Глава IATA считает, что повсеместные ограничения на пассажирские полеты больше не нужны
Кто знал, что рейсом летит Протасевич?
Новость о задержании Протасевича экстремисты опубликовали до того, как он начал проходить контроль
Новая версия Windows будет представлена 24 июня
Мальчик пожертвовал свою коллекцию карточек с покемонами ради лечения собаки
«Когда в салоне объявили о посадке в Минске, парень начал просто истерить»
В Китае создали первый полноценный повторитель квантовых сигналов
Церковные награды вручили врачам и медицинским работникам Брестской областной детской больницы
мнение
Всеволод ШИМОВ
Слабая надежда на прорыв
"Беларусь 3" покажет концертную программу победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от азербайджанцев в товарищеской игре
Гомельская и Омская области заинтересованы в укреплении сотрудничества в АПК
Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в матче золотой Евролиги
Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием Президентом Израиля
Европа хочет использовать Беларусь в борьбе с Россией - экс-премьер Украины
Политолог: развитие отношений с Беларусью - это тест на дееспособность украинской элиты
Довгало: сегодняшнее заявление украинской фракции «Слуга народа» не поддается никакому объяснению
Ученые открыли область мозга, отвечающую за материнские защитные инстинкты
Китайская медицинская фирма использует дрон для доставки биологических образцов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отдых природы
В ЕАЭС приступили к разработке международного договора о трансграничном обороте данных
Азаренко вышла в третий круг Roland Garros
Miu Miu выпустил капсульную коллекцию, вдохновившись морем
Фотофакт. В Брестской 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде стартовал спортивно-патриотический лагерь
Флешмоб «Беларусь в моем сердце» проходит в Минской области
В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19
На оргкомитете по проведению праздника «Купалье» обсудили основную концепцию творческой составляющей фестиваля
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
В Солигорске гости после застолья избили хозяина квартиры до смерти
Лучшая корова страны – в СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как защищать детей
В суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка оглашены материалы исполненного международного поручения
Мужчина погиб при пожаре в собственной квартире в Минске
Летно-тактическая тренировка проходит на 50-й смешанной авиабазе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ