Савиных: все интеграционные процессы в рамках Союзного государства нужно рассматривать в контексте происходящих в мире геополитических процессов

Такое мнение председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрей Савиных высказал корреспонденту sb.by, комментируя вчерашние заявления Главы государства, касательно планируемого подписания союзных программ.
– Все интеграционные процессы в рамках Союзного государства нужно поместить в более широкий контекст тех геополитических процессов, которые происходят сегодня в мире, – считает Андрей Савиных. – Глобализация уступает место регионализации. Формируется мир крупных макрорегионов, где суверенные государства на добровольной основе создают единые рынки, единое экономическое пространство и развивают тесные связи в том числе в области промышленной кооперации, выпуска совместных продуктов для собственного рынка. После принятия союзных программ я ожидаю как минимум новой волны слияний, объединений, создания холдингов, различных совместных предприятий, в которых будут представлены интересы как российских, так и белорусских компаний. Прежде всего для того, чтобы закрыть те ниши и производить ту продукцию и освоить те технологии, которую мы либо не получаем из-за рубежа, либо получаем задорого, что не позволяет обеспечить нашу конкурентоспособность. Именно в этом главный интерес обоих народов.
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