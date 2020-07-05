Савиных: влияние Беларуси в международных организациях системы ООН больше масштабов самой страны

Влияние Беларуси в международных организациях системы ООН больше масштабов самой страны. Об этом в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1» заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных:

— Причина в том, что мы сохранили каким-то образом глобальный подход в международных делах, когда мы думаем не только об интересах собственной страны, мы думаем о благе всего международного сообщества, всего человечества. И это позволяет нам генерировать инициативы и идеи, которые носят глобальный характер.