Белорусские депутаты сегодня приняли проект постановления Палаты представителей «О Заявлении Национального собрания Республики Беларусь в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси». В Овальном зале его представил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.
– Анализ принятой резолюции свидетельствует о том, что она носит недружественный характер, граничит по целому рядов аспектов с вмешательством во внутренние дела Беларуси, по сути дела пытаясь внести раскол в белорусское общество, навязывает тенденциозные и, будем говорить прямо, откровенно несправедливые оценки ситуации в нашей стране. К сожалению, в ней содержатся призывы к наращиванию международного давления на Беларусь путем введения ограничительных мер в отношении нашей страны, расширения санкционного списка ЕС, сворачивания сотрудничества и снижение уровня дипломатического взаимодействия, – сказал Андрей Савиных.
Он подчеркнул, что любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и по сути являются незаконными.
– К сожалению, приходится констатировать тотальное нежелание или неспособность европарламентариев хоть в какой-то степени соотносить свои заявления с объективной реальностью. В этой связи полагаем политически обоснованным выразить свое несогласие с текстом упомянутой резолюции в форме ответного заявления на уровне Национального собрания Беларуси, – резюмировал депутат.
Фото: БЕЛТА
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Савиных: резолюция Европарламента пытается внести раскол в белорусское общество
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